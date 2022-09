Il nuovo corso della movida

Tra via Mazzini e via Cairoli a Foligno, lo spopolamento dei negozi è iniziato da anni. I commercianti lamentano di non essere stati ascoltati, quando chiedevano politiche a sostegno delle attività. “Ormai l'e-commerce la fa da padrone” dicono. Resistono le attività di ristorazione - bar, ristoranti e pizzerie - che lavorano prevalentemente dalle ore serali, quando si anima la movida.