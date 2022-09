Secondo test stagionale

Secondo test per la Sir Safety Susa Perugia contro la ErmGroup San Giustino. A distanza di due giorni le due formazioni umbre si sono incontrate a campi invertiti, stavolta al Palabarton. Per Anastasi ancora una occasione per testare alcuni individualità, in attesa dell'arrivo di molti giocatori impegnati con le rispettive nazionali nel campionato mondiale. Allo stesso modo per San Giustino avere uno sparing partner come la Sir in questa vigilia di stagione consente al tecnico Marco Bartolini di misurare il livello dei suoi.

di Luca Ginetto