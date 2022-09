Il Gubbio vince ed è secondo

Il Gubbio torna con tre punti dalla trasferta di Ancona. Sul campo dei marchigiani i rossoblu si impongono 1-0. Gara in salita per gli uomini di Braglia, in 10 dal 22esimo del primo tempo per l'espulsione di Redolfi; il capitano butta giù in area Paolucci, lanciato verso la porta: per lui rosso diretto. Il Gubbio riesce comunque a gestire la partita annullando alcune occasioni goal degli avversari. Al 40esimo della ripresa in 10 anche l'Ancona per il doppio giallo a Mondonico. Tre minuti dopo arriva il vantaggio rossoblu: errore in uscita di Perucchini, Di stefano ne approfitta e mette dentro di destro. Il Gubbio sale a 10 punti in classifica a 2 dalla capolista Carrarese.