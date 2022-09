In soccorso dei pescatori

Non sono bastate le piogge di agosto per curare il lago Trasimeno, i cui livelli restano eccezionalmente bassi a causa della prolungata siccità di questa estate. L'acqua è 145 centimetri sotto lo zero idrometrico e le barche dei pescatori in molte darsene restano bloccate nel fango. Per tamponare l'emergenza e salvaguardare la filiera della pesca, la Regione ha stanziato 50mila euro per interventi d'urgenza. L'Unione dei comuni del lago così eseguirà drenaggi a Sant'Arcangelo, San Feliciano e Torricella: con un escavatore verrà rimosso il fango per permettere alle imbarcazioni di uscire e ricominciare a pescare. Niente da fare invece, per ora, per la darsena di Panicarola, troppo compromessa e quasi totalmente interrata. Si tratta di un intervento-tampone, non risolutivo, che riporta l'attenzione sul bisogno di azioni mirate a stabilizzare il livello delle acque. La Regione intanto ha finanziato anche altri lavori urgenti. Al comune di Narni sono stati assegnati 70mila euro per il ripristino delle condizioni di sicurezza e per la riapertura della viabilità chiusa a seguito dell'incendio dell'otto agosto scorso. Diecimila euro, invece, sono andati a Montecastrilli per l'acquisto di cisterne per l'approvvigionamento idrico per il bestiame in situazione d'emergenza in due grandi allevamenti zootecnici di suini e bovini.

di Elisa Marioni