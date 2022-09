Tutto pronto per il rientro a scuola

Le frecce che indicavano i percorsi separati da seguire per evitare assembramenti ci sono ancora, ma quest'anno non serviranno. Così come non servirà la mascherina. Le scuole che si apprestano a riaprire somigliano ormai molto a com'erano prima della pandemia. Il distanziamento e tutte le altre misure di prevenzione torneranno solo nel caso di una nuova impennata dei contagi. Mentre restano consigliate alcune abitudini.

Nel servizio di Elisa Marioni anche l'intervista a Paola Sivori, dirigente scolastica ist. comprensivo Foligno 1.