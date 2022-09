Le previsioni di oggi

L’allerta gialla della Protezione Civile ci segnala per la giornata di oggi il rischio di temporali e anche una criticità di tipo idrogeologico su tutti i settori umbri. Infatti la perturbazione atlantica che ha raggiunto l'italia, seppur rallentata nella sua progressione verso sud dal minimo depressionario formatosi sulle regioni settentrionali, nelle prossime 48 ore potrebbe produrre fenomeni temporaleschi di forte intensità anche sull’Umbria, specie sui settori più occidentali. Fenomeni che continueranno ad essere generati in seno ad un flusso di correnti sud-occidentali, quindi soprattutto nella forma di linee temporalesche con direttrice sud ovest-nord est. Quindi oggi inizialmente avremo molte nubi con possibili precipitazioni isolate che poi, nella seconda parte della giornata, saranno più frequenti. In serata assisteremo ad un ulteriore deciso peggioramento, con fenomeni anche intensi. Temperature stazionarie o in lieve calo, con venti meridionali fino a forti sui rilievi. Domani condizioni di tempo instabile con rovesci di pioggia e temporali, specie nel pomeriggio, localmente anche forti. Le temperature saranno stazionarie, con venti meridionali da moderati a forti.