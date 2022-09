Le previsioni di oggi

Circolazione depressionaria nord-atlantica con aria fredda ed instabile da nord-ovest sugli Stati centro settentrionali europei. Giungendo sul s Mediterraneo Occidentale, piega da ovest-sudovest verso nordest, acquisisce molta umidità e calore, e quindi energia dal mare che poi viene sprigionata con sistemi nuvolosi e temporaleschi diretti dal Tirreno verso l’Italia. Questa dinamica, in temporanea attenuazione tra oggi e domani con fenomeni quindi più isolati e meno frequenti, tornerà a rafforzarsi da domani sera-notte, per l’arrivo di una perturbazione che ci interesserà tra giovedì e venerdì, con possibili strascichi anche su sabato. Perciò oggi avremo della nuvolosità irregolare, a tratti più compatta, con possibili rovesci di pioggia o isolati temporali. Tempo migliore in serata. Le temperature faranno registrare un lieve calo su valori di poco inferiori alle medie del periodo, con venti moderati da sudovest e raffiche anche più forti sui rilievi. Domani la giornata migliore, con cielo parzialmente nuvoloso con solo qualche isolato fenomeno, con tendenza a peggioramento dalla sera. Le temperature resteranno stazionarie con venti che soffieranno fino a moderati dai quadranti meridionali.

