Le previsioni per il finesettimana

Piogge intense ieri soprattutto sull’Umbria meridionale: sul Ternano un temporale autorigenerante ha scaricato 60-70 mm di pioggia in poche ore. I fenomeni, anche se meno frequenti e meno insistenti, hanno interessato anche il resto della regione. Maltempo che continuerà anche oggi, infatti abbiamo un’allerta gialla della Protezione Civile per rischio temporali e criticità di tipo idrogeologico. Poi domani residua instabilità, ma in miglioramento con l’allontanamento della depressione verso est ed una rimonta dell’alta pressione, quindi con una domenica che si prospetta stabile. Intanto questa mattina avremo condizioni di tempo instabile con possibili rovesci di pioggia e isolati temporali che, dal pomeriggio, saranno più frequenti ed intensi, localmente anche molto intensi. Le temperature massime diminuiranno, con venti meridionali fino a moderati. Domani nuvolosità variabile con residua instabilità con possibili fenomeni isolati, in successivo definitivo miglioramento a partire da nord. Temperature ancora stazionarie con venti fino a moderati occidentali. Infine domenica nuvolosità variabile, tra sole e possibili innocui addensamenti nuvolosi. Le temperature aumenteranno, con venti deboli variabili.

Massimiliano Santini - RAI Meteo