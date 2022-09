Stato di agitazione alla Mignini Petrini di Petrignano

Mobilitazione davanti ai cancelli della Mignini Petrini di Petrignano. Stato di agitazione dei lavoratori, chiedono un incontro con i vertici dell'azienda. Azienda che è ai primi posti nel settore della produzione di mangimi per animali e leader nel mercato libero. Il mancato incontro con la direzione preoccupa e non poco i dipendenti, circa 80, età media 44 anni. In ferie forzate un giorno alla settimana. Nessuna chiarezza per il futuro denunciano i sidnacati. Nel servizio di Giulia Monaldi le interviste a Marco Cesaretti (Flai Cgil) e Riccardo Rossetti (uila Uil)



