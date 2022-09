Spettacolo enduro in Valnerina

Dalla mountain bike (con la Spoleto-Norcia) al cicloturismo d'epoca, ora anche il grande enduro, con il Trofeo delle Regioni UISP, appuntamento valido come ultima tappa del campionato italiano e regionale, ennesima conferma di quanto lo sport sia un fattore trainante per la ripresa di un territorio, in questo caso un territorio duramente colpito da calamità di vario genere. Prima il terremoto e poi la pandemia, che ne hanno indubbiamente minato la ricettività. Soddisfazione tra gli organizzatori, che sono riusciti a portare a Norcia oltre 150 piloti da tutta Italia - la città di San Benedetto per due giorni è stata letteralmente invasa da moto, ma anche da un seguito importante di accompagnatori e appassionati - in un contesto agonistico sportivo di primissimo livello, impreziosito da un risultato eccellente in chiave umbra, il trionfo del perugino Alessio Beccafichi, che in un colpo solo ha alzato al cielo della Valnerina l'ambito Trofeo delle Regioni, laureandosi campione italiano e regionale. Il successo umbro è stato completato dal secondo posto nella classifica a squadre, alle spalle della Lombardia.

Nel servizio, l'intervista a Simone Onori del Motoclub Norcia