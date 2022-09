Sir, domenica si comincia

Non è il Pala Barton, ma l'atmosfera intorno ai Block Devils è già caldissima. Un abbraccio fatto di cori, applausi a scena aperta e messaggi di amore, per una squadra finalmente al completo. Tutti presenti per una tappa ormai abituale, la presentazione ufficiale a pochi giorni dal via. Domenica si comincia, in casa contro Monza, una stagione dalle grandi aspettative. Tutti molto carico, dai veterani, ai neo campioni del mondo, ai tanti volti nuovi, tra cui l'opposto polacco Kamil Semeniuk e il centrale brasiliano Flavio. E' la mia prima avventura lontano da casa, è tutto nuovo per me, ma sono convinto che mi troverò molto bene, perché il club è super organizzato e i ragazzi mi hanno accolto benissimo. Credo ci siano tutte le componenti per fare una grande stagione, sono qui per questo.

di Luca Pisinicca