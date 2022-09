Domani la Ternana a Cittadella

Lo scorso anno fu una delle vittorie più esaltanti della Ternana, con una rete in pieno recupero di bomber Donnarumma. I rossoverdi domani - calcio d'inizio ore 14 - tornano al Tombolato di Cittadella con l'obiettivo dichiarato di proseguire la striscia di due successi consecutivi, prima a Parma e poi nel derby contro il Perugia. Squadra in salute, quella di Lucarelli, sia sul piano fisico, con il tecnico che ha recuperato anche gli infortunati Bogdan, Falletti e Pettinari (se pur difficilmente partiranno dal primo minuto), ma soprattutto su quello psicologico, con la grande spinta emotiva post derby.

Attenzione però al Cittadella, che deve riscattare la pesante sconfitta di Reggio Calabria e che proprio in casa ha dimostrato di dare il meglio di se, con 7 punti conquistati sugli 8 in classifica. Due in meno delle Fere, che al Tombolato potrebbero ricalcare l'assetto visto due settimane fa nel derby, con il solo dubbio in attacco, dove il match winner dello scorso anno insidia Favilli.

di Luca Pisinicca