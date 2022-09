Sir Susa Perugia: meno di due settimane al via

Meno di due settimane al via di una stagione intensa e carica di aspettative. Partire con il piede giusto in Superlega è naturalmente un obiettivo scontato, ma il vero focus - parole di coach Anastasi - è già centrato sulla Supercoppa di fine ottobre, il trofeo che i Block Devils vorrebbero tornare ad alzare, dopo averlo fatto nel 2017, 2019 e 2020. In tal senso buone le indicazioni emerse dall'ultimo test match pre campionato, con un avversaria di categoria, l'Emma Villas Siena, battuta 3-1 al Pala Barton, nonostante un organico ancora ridotto.

Nel servizio di Luca Pisinicca le voci di Andrea Anastasi, coach Sir Susa Perugia e Sebastian Solè, centrale Sir Susa Perugia.