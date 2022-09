l'ennesimo sospetto caso di bullismo. I carabinieri di Assisi indagano su una presunta aggressione ai danni di un tredicenne. Il ragazzo e' in osservazione in ospedale, in condizioni non preoccupanti. Già identificato un coetaneo. Da un video che gira sui social però sembra che ad agire siano stati in più. tutti ragazzini giovanissimi.