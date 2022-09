Olio: più buono ma più caro

L'oliva sulle piante inizia già a maturare e si annuncia un'ottima stagione per l'olio extravergine d'oliva, sia in termini di qualità che di quantità. L'olio non potrà mancare sulle nostre tavole, prodotto identitario, alimento ancora prima che condimento, che purtroppo costerà di più per la congiuntura economica. La siccità e le alte temperature estive fanno sì che quest'anno la raccolta sia anticipata - e hanno inciso in maniera significativa sulla produzione - costringendo alcuni olivicoltori ad irrigare, pur nella carenza di bacini di raccolta di acqua piovana che certamente andranno realizzati per fronteggiare i cambiamenti climatici.



Il servizio di Gabriele Salari che ha intervistato Giulio Mannelli, presidente Aprol Umbria.