Hanno iniziato durante la pandemia, quando centinaia di famiglie hanno avuto improvvisamente bisogno di aiuto, travolte da una crisi che ha colpito soprattutto i più deboli. Hanno iniziato con le cassette della spesa solidale, tendendo una mano a chi aveva bisogno e spesso neanche la voce per chiederlo. Anche 150 famiglie che ogni settimana hanno ricevuto quella spesa che non avrebbero avuto i mezzi per fare. Da allora, Comitato Perugia Solidale è cresciuto ed è diventato un gruppo di acquisto che seleziona produttori della zona che garantiscono prezzi adeguati, qualità e eticità dei prodotti. E con un piccolo sovrapprezzo, è la spesa del gruppo d'acquisto a finanziare le cassette solidali che continuano ad aiutare decine di famiglie.

Il servizio di Massimo Solani con l'intervista a Jacopo Paffarini del Comitato Perugia Solidale