Dal completamento della demolizione dei ruderi di Castelluccio per fare spazio alle due piastre antisismiche che ospiteranno il nuovo borgo, alla programmazione dei prossimi lavori pubblici e privati per ridare forma a ciò che il terremoto ha sgretolato. Il punto sulla ricostruzione pubblica e privata è stato fatto a Foligno dal comitato istituzionale dell'Umbria. Dopo sei anni sta finalmente partendo anche la ricostruzione pubblica: iniziati i lavori all'ospedale di Norcia. Mentre per quello di Cascia la gara per l'affidamento ci sarà entro settembre. Analizzati anche gli interventi da finanziare attraverso il Fondo Complementare di Ripresa e Resilienza dedicato alle aeree colpite dai terremoti del 2009 e 2016. Con particolare riferimento ai lavori di adeguamento della strada Tre Valli Umbre.

Nel servizio l'intervista a Stefano Nodessi Proietti, capo della Protezione Civile dell'Umbria