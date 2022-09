Ultimi giorni per il 730

Restano poco più di due settimane per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Quest'anno non ci sono particolari novità. La difficoltà maggiore per i contribuenti, come è stato nel 2022, è quella di tenere la documentazione dei pagamenti tracciabili indispensabile per gli oneri detraibili. Chi non vuole presentare in modo autonomo la dichiarazione, può appoggiarsi agli sportelli Caf dei sindacati. Chi non dovesse riuscire a fornire la documentazione all'agenzia delle entrate entro il 30 settembre, potrà comunque presentare il modello redditi entro il 30 novembre. Abbiamo intervistato Beatrice Billardello, presidente del Caf Cisl Umbria.

di Dario Tomassini