Risparmiare acqua ed energia

Contro gli effetti della siccità sono ancora gravi, anche in Umbria si lavora per contenere gli sprechi d'acqua. A Trevi il consorzio di bonifica umbra ha messo in campo una serie di misure per tutelare la risorsa idrica a disposizione degli agricoltori. Nel servizio di Dario Tomassini le interviste a Candia Marcucci e Paolo Montioni, rispettivamente direttrice generale e presidente del Consorzio.