La "casetta del volontariato" all'ospedale di Perugia

Ad aprire la via per questo punto di ascolto fu qualche anno fa Avanti Tutta ma oggi diventa la casa di tutti. IL volontariato da sempre colma i vuoti che istituzioni ed enti pubblici non riescono a gestire, nel caso della casetta del volontariato si è fatto un passo in avanti: oggi accoglie una rete di associazioni, per il momento sono 15, tra cui l’associazione Umbra contro il cancro, capofila di tante iniziative ormai da quaranta anni, ed è aperta a tutte quelle che lavorano sul territorio contro il cancro e vorranno unirsi a loro. Anche il professor Fausto Roila, luminare nella battaglia contro i tumori ha voluto portare il suo saluto.

Nel servizio di Massimo Angeletti le interviste a Cristina Gugnoni, referente della rete delle associazioni e all'assessore del comune di Perugia Edi Cicchi.