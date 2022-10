Primi d'Italia a Foligno

Undici villaggi del gusto in cui assaggiare piatti tipici regionali, dalla pasta al risotto, dalle zuppe agli gnocchi. E ancora mostre e mercati, eventi speciali, cooking-show con nomi noti della cucina. Primi d'Italia non si smentisce, e regala a Foligno un pienone di visitatori, venuti ad assaggiare i piatti della maratona culinaria e a partecipare a corsi e laboratori, conditi da momenti di spettacolo e intrattenimento. Un'edizione di festa, la ventitreesima, un ritorno in grande stile dopo la pandemia; ma per chi lavora nel settore, anche l'occasione per una serie di confronti e riflessioni, a partire dalla crisi di energia e materie prime che ha una ricaduta pesante sulla tenuta delle piccole aziende. E infatti, nel convegno di venerdì "Il G20 della pasta", i pastifici hanno manifestato il timore che il nostro paese possa, a stretto giro, perdere la leadership della pasta. La tutela del settore, secondo gli operatori della filiera, passa attraverso la valorizzazione del Made in Italy, e alla formazione nelle scuole e tra i consumatori, ma anche per le politiche di sostegno, con un tetto massimo del prezzo del gas e l'accesso più semplice per le industrie alle fonti energetiche alternative. Le iniziative vanno avanti fino domenica sera nel cuore di Largo Carducci, con intrattenimento e cooking-show, e nei villaggi degustazione sparsi nel centro storico.