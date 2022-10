Prosegue la risalita del contagio

La strategia non è più contenere il virus ma difendersi. Cadute le barriere di mascherine e distanziamento con l'arrivo dell'autunno e la ripresa delle scuole l'elevata contagiosità di Omicron 5 sta producendo gli effetti previsti ovvero una ripresa netta della curva del contagio che ora inizia a riflettersi sui ricoveri ospedalieri. Nelle ultime 24 ore 12 in più rispetto a ieri per un totale di 148, in crescita anche l'occupazione delle terapie intensive salite a sette. Nel bollettino di oggi si segnala anche il decesso di un persona positiva al virus. Un virus che però ora non sembra essere più aggressivo. In Umbria continua a prevalere la variante Omicron 5 che mette a rischio la salute principalmente di persone anziane o con patologie, le stesse a cui viene raccomandato di procedere con la quarta dose di vaccino. Una dose che in realtà in pochi scelgono di fare. Eppure i sanitari ospedalieri ribadiscono l'importanza dei booster per non andare incontro a conseguenze serie collegate al contagio così come di intervenire tempestivamente con le terapie più adatte quando si tratta di persone a rischio. Una raccomandazione rivolta soprattutto ai medici di base che si fanno carico della maggior parte dei casi in questo momento.

di Erika Baglivo