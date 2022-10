Funghi: 30 intossicati all'ospedale di Perugia

Anche funghi non velenosi posso farci stare male. Perché cucinati male o perché mal conservati. In questi giorni i pronto soccorso dell'Umbria sono pieni di persone che manifestano sintomi da intossicazione da funghi. In alcuni casi tutto si risolve con una semplice, ma fastidiosa gastroenterite, che dura in media 24 ore, altre volte però i sintomi sono più gravi, possono arrivare a compromettere il fegato e i reni, fino ad arrivare anche alla morte del paziente.



Abbiamo fatto il punto con il direttore del pronto soccorso di Perugia Paolo Groff