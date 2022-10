Si comincia sulle note di Schubert

Sono le note di Schubert ad aprire la nuova stagione degli Amici della musica di Perugia. L'ottetto in fa maggiore per fiati ed archi D.803 risuona al teatro Morlacchi di Perugia. Sul palco: da Maia Cabeza a Lorenza Borrani, da Max Mandel a Nepomuk Braun da Martinez Volganon a Miriam Caldarini, Michele Fattori e Johannes Hinterholzer. "Quella che sta iniziando - afferma Anna Calabro, presidente Fondazione Perugia Musica Classica ONLUS - è la 77^ stagione degli Amici della Musica di Perugia, e il concerto inaugurale è il 2749° della nostra storia: numeri che danno l'idea del patrimonio storico e culturale di cui siamo portatori, cosa che ci inorgoglisce ma ci dà anche una grande responsabilità. Musica come cultura e come impegno civile".

Saranno 31 appuntamenti fino a sabato 27 maggio 2023: una vetrina anche per i giovani talenti del panorama concertistico italiano e internazionale.