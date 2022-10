La gara termina senza reti, per il Bari un gol di Scheidler annullato per fuorigioco. Per le Fere, superprestazione di Iannarilli che salva il risultato. Un punto prezioso dopo la sconfitta al Liberati con il Genoa. I rossoverdi in classifica sono in terza posizione a 20 punti, dietro a Frosinone e Genoa che però al momento hanno una partita in meno.