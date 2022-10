Una volta era impensabile, oggi succede e anche con una certa frequenza. Lasciare il posto fisso non è più un tabù. Le dimissioni sono un fenomeno che ha cominciato a crescere con l'arrivo della pandemia. Si cambia, si capisce che si vive una volta sola, che si vuole più tempo libero da dedicare a se stessi e alla famiglia, che il lavoro non è solo una questione di salario ma anche di qualità della vita. L'umbria ha un primato: nei primi sei mesi dell'anno si sono dimessi 14.384 tra lavoratori e lavoratrici, un aumento di quasi il 33% rispetto all'anno scorso, quando la media nazionale è del 31%. Lo dicono i dati di Inps e ministero del Lavoro. Attenzione però perché le dimissioni non sono sempre una scelta libera ma una estrema ratio come spiega nel servizio di Francesca Romana Elisei Fabrizio Fratini, presidente Ires Cgil Umbria.