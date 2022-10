Dissesto Terni, sanzioni annullate e raddoppiate

Era il primo marzo 2018 quando il commissario straordinario dichiarava il dissesto finanziario del comune di Terni. 9 ex-amministratori erano stati giudicati colpevoli in quanto corresponsabili di una gestione fallimentare. ebbene, un anno dopo quella sentenza, la Corte dei Conti dell'Umbria si è pronunciata sul ricorso presentato dai condannati cui spettava di pagare un totale di 170 mila euro di sanzioni pecuniarie. Da un lato ha confermato, anzi inasprito le condanne, quelle nei confronti dell'ex-sindaco Leopoldo di Girolamo e dell'ex-assessore al bilancio Vittorio Piacenti d'Ubaldi. il primo dovrà risarcire più di 11 mila euro, il secondo 59 mila euro, ovvero venti volte le retribuzioni mensili lorde che percepivano al momento in cui è stata commessa la violazione. Altri sette assessori invece sono stati assolti e quindi non dovranno versare nulla, diversamente da quanto deciso in prima istanza dalla Corte dei Conti umbra. “Nei loro confronti”, scrivono i giudici di via martiri dei lager “la procura ha mosso accuse generiche, non consentendo di individuare la norma o la regola di condotta che avrebbero violato”.