Pink Basket, obiettivo promozione

Partita con grandi ambizioni la terza stagione consecutiva in serie B nazionale per la Pink Basket Terni che, grazie ora anche al sostegno del gruppo Acea, punta al salto in serie A. La società si è presentata alla città alla vigilia dell'esordio stagionale casalingo dopo aver rimediato una sconfitta nella prima gara a Campobasso. La Pink Basket è società satellite del progetto Reyer, la squadra veneziana di serie A1.

Oltre alle nuove maglie sono state presentate le nuove giocatrici di ben 5 nazionalità: italiane, statunitensi, ucraine, lettoni e nigeriane. Proprio per le ragazze provenienti dal paese africano sono state create delle borse di studio.

Nel 2023 partirà in collaborazione con la la Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivi relazionali un progetto per ragazze e ragazzi autistici, o con sindrome di down.



Nel servizio di Luca Ginetto, le voci di Massimiliano Porcu, Presidente dell'Asd Pink Basket Terni, Tiziana Bonfiglio, Dirigente Acea - Ad Sii Terni, e Fabio Moscatelli, Delegato Coni Terni