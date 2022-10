La Regione non rinnova la convenzione con il Meyer di Firenze

In consiglio regionale la decisione ha messo tutti d'accordo, maggioranza e opposizione. Parliamo della scelta di non rinnovare la convenzione dell'azienda ospedaliera di Terni con l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze relativa a prestazioni specialistiche di neuropsichiatria e chirurgia. Non più accordi separati tra le aziende ospedaliere: la direzione è quella di accordi di prossimità, per esempio con la Toscana, che valgano per tutti. Nel servizio di Antonella Marietti l'intervista all'assessore alla Sanità Luca Coletto