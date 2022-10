A Pietralunga mostra mercato di tartufo e patata

La resilienza è servita. Nei 70 stand della 35esima mostra mercato del tartufo bianco e della patata di Pietralunga in questo fine settimana c'è soprattutto questo. Il coraggio e la voglia di non arrendersi di una comunità pesantemente colpita dagli eventi alluvionali di metà settembre. La politica e le istituzioni hanno ascoltato il grido di allarme degli imprenditori che nel tartufo e nelle patate di qualità hanno fondato il loro lavoro. Sono questi prodotti d'eccelenza -in questo week end speciale sapientemente lavorati da venti chef -che fanno volare l'export che conquistano i mercato internazionali e che adesso hanno bisogno di aiuto. Nel servizio di Antonella Marietti le interviste a diversi imprenditori