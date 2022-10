Gara di solidarietà in ricordo di Melania

Vi raccontiamo la storia della famiglia di Melania, una bimba scomparsa prematuramente a soli cinque mesi. I genitori stanno trasformando il dolore della perdita aprendosi a una gara di solidarietà, una raccolta fondi per il reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Perugia. L'appuntamento con la maratona Youtube è per domani, come ci spiega nel servizio Elisa Marioni che ha intervistato il papà e la mamma di Melania, Mauro ed Erika.