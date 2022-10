Detenuti-attori debuttano al Morlacchi

Sostituendo una consonante, la parola “galera” si trasforma in “Balera”: è il titolo dello spettacolo teatrale che vedrà salire sul palco da protagonisti i detenuti del carcere di Capanne. Al centro, il concetto di libertà dell'individuo, in una rivisitazione degli Uccelli di Aristofane. Lo spettacolo, che andrà in scena il 26 ottobre in carcere e il 27 al teatro Morlacchi, rientra nel progetto "Per aspera ad astra" promosso da Acri, l'associazione delle fondazioni di origine bancaria, che in tutta Italia mette in contatto carceri e compagnie teatrali per per dare la possibilità ai detenuti di riprendere in mano la propria vita attraverso l'arte. Nel capoluogo umbro, ideatrice e finanziatrice è la Fondazione Perugia, con la collaborazione del Teatro Stabile dell'Umbria.

Nel servizio di Elisa Marioni, le interviste alla regista Vittoria Corallo e alla presidente della Commissione Welfare della Fondazione Perugia, Daniela Monni