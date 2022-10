Indagati i vertici della Cancellotti srl

Francesco Cancellotti, numero uno della Cancellotti srl, colosso perugino del calcestruzzo e Maurizio Mariotti, amministratore delegato dell'azienda, sono indagati nell'inchiesta della Procura di Perugia che ha portato al sequestro di beni per oltre un milione e all'esecuzione di 10 misure cautelari con le accuse di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, autoriciclaggio, ricettazione e indebita percezione di erogazioni pubbliche. Ai due indagati viene contestata la periodica emissione di fatture inesistenti con lo scopo di simulare contratti d'appalto con società amministrate di fatto dall'imprenditore calabrese Rocco Vincenzo Cataldi, imputato nel processo 'Quarto Passo' con l'accusa di essere affiliato alla cosca 'ndranghetista dei Farao Marincola di Cirò Marina. Le società in appalto sarebbero state schermate dietro al figlio e al genero dell'imprenditore calabrese per evitare sequestri patrimoniali. Secondo quanto ricostruito dai finanzieri del GICO di Perugia i dipendenti formalmente assunti dalle società appaltatrici in realtà erano alle dipendenze della Cancellotti srl, che dettava le direttive ed elaborava i piani di lavoro. In un episodio contestato a Rocco Vincenzo Cataldi, l'imprenditore calabrese avrebbe ingannato i sanitari del pronto soccorso di Perugia in seguito ad un infortunio sul lavoro avvenuto proprio nello stabilimento della Cancellotti a Ponte Valleceppi, periferia di Perugia. Secondo gli inquirenti, Cataldi avrebbe fatto redigere un falso verbale in cui si attestava che l'infortunio fosse avvenuto a casa, proprio in virtù del rapporto di somministrazione illecita di manodopera con la Cancellotti srl. L'azienda conta oltre 100 dipendenti e 30 milioni di fatturato annuo. Francesco Cancellotti è molto noto anche per la sua carriera da tennista, che lo portò fino al numero 21 della classifica mondiale nel 1985.