Il tempo dietro le sbarre

Il tempo è troppo lungo, quel tempo che non passa mai e che tira fuori sempre gli stessi pensieri. Allora un corso per parrucchiera all'interno del carcere ha un valore inimmaginabile. Siamo nel complesso penitenziario di Capanne, Perugia, sezione femminile, dietro le sbarre vive la speranza. E' il progetto "Opportunità Lavorative Professionalizzanti, organizzato dalla cooperativa sociale Frontiera Lavoro, che lavora in carcere da 25 anni. Nella casa circondariale di Capanne, al maschile si insegna a cucinare, e poi c'e' un corso per l'installazione e la manutenzione di impianti termoidraulici. Sono 276 i detenuti , 43 le donne , e poi 23 semiliberi. Un dolore grande la separazione dagli affetti. Un giorno le porte del carcere si apriranno e allora avere imparato un lavoro, sara' un' opportunità, secondo la nostra costituzione Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

di Giulia Monaldi