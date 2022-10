Caro energia. Si moltiplicano i costi nelle residente per anziani

Un momento di festa per la residenza protetta per anziani Anchise a Perugia, di festa tra mille pensieri pero'. Si concludono i progetti “Giochiamo ai quattro cantoni e "Anchise per la comunità” con il sostegno della Fondazione Perugia. Ma anche in una calda giornata di autunno non si può non pensare al prossimo inverno e a quello che significherà in termini di spese. Anzi le bollette sono già aumentate. I pannelli fotovoltaici aiutano, ma non bastano a risolvere i problemi.

La residenza Anchise è una struttura protetta aperta alla comunità e al quartiere, ospita 80 anziani non autosufficienti. E' stato inaugurato il giardino delle farfalle, per gli utenti c'è un orto. Tra le attività, lettura, arte e musica, la stanza multisensoriale. Un tassello fondamentale per garantire salute e assistenza delle persone anziane, nessun risparmio è possibile.

Nel servizio di Giulia Monaldi l'intervista a Sandro Corsi, presidente Salus umbria e Massimo Braganti, direttore generale Usl Umbria 1.