Siccità, il Tevere va meglio

La Briglia del Tevere, l'impianto che produce energia elettrica e' tornata a funzionare, siamo a Ponte San Giovanni, e a vedere la portata del fiume non sembra davvero ci sia stata una siccità cosi' forte, come quella che ha caratterizzato quest' estate. Adesso la situazione del è decisamente migliorata, ci guida in questo sopralluogo Sandro Costantini dirigente del servizio rischio idrogeologico della Regione. Da gennaio a luglio, quest'anno ogni mese ha piovuto molto meno della media storica, il mese meno piovoso statisticamente giugno . Le piogge pero' sono tornate a cadere negli ultimi 2 mesi agosto e settembre, quando si è verificato un evento eccezionale, al confine con le marche. E il Tevere ha recuperato.

di Giulia Monaldi