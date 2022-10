Parla il padre di Samuel. Oggi l'udienza preliminare

Si è conclusa con il rinvio al 19 gennaio 2023 l'udienza preliminare per il caso dell'esplosione nella sede della "Greengenetics" di Gubbio del maggio 2021 nella quale persero la vita due persone e altre tre rimasero ferite. La giudice perugina Angela Avila sarà chiamata a decidere se mandare a processo o meno, e con quali addebiti, i cinque imputati. Si tratta dei datori di lavoro delle vittime e del proprietario dello stabile, considerato un socio occulto: i difensori cercano di evitare loro almeno l'accusa più pesante contestata dalla procura: l'omicidio volontario nella forma del dolo eventuale. In nome del profitto avrebbero consapevolmente accettato il rischio di provocare l'incidente in cui persero la vita i due dipendenti. Samuel Cuffaro aveva solo diciannove anni. Si sono costituiti parte civile anche i figli di Elisabetta D'innocenti, l'altra vittima, e i due giovani operai feriti nell'esplosione: uno di loro perse una gamba. Gli amici di Samuel, infine, hanno appeso davanti al tribunale uno striscione con l'immagine del ragazzo sorridente e pieno di vita. (PARLA)

Non era un numero.

di Andrea Rossini