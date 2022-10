Il caso Gubbio

La città di Gubbio sta ricevendo in questi giorni un'attenzione mediatica eccezionale. Non per i ceri, né per le bellezze storico-artistiche, ma per via di un episodio, o meglio il suo racconto ingigantito, che è ormai diventato virale. Parliamo di un pranzo di pesce che sarebbe finito male. I diretti interessati però non ci stanno e annunciano querele. A partire dal sindaco.

Nel servizio di Andrea Rossini le voci del sindaco di Gubbio, Filippo Stirati, di Francesco Staffici, vicepresidente Ikuvium Big Game Fishing, e di uno dei protagonisti degli audio, Claudio Casagrande, detto “Biscotto”