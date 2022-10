Le mani delle mafie

'Ndragheta e camorra sono pronte a mettere le mani sulle piccole e medie imprese umbre, messe in ginocchio dalla crisi e a corto di liquidità, per riciclare i soldi dei loro affari sporchi. L'allarme è contenuto nella relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia al Parlamento. Appena pubblicata, si riferisce al secondo semestre del 2021. Periodo nel quale le indagini hanno documentato tentativi di silenziosa infiltrazione da parte di gruppi criminali calabresi e campani nel settore dell'edilizia, della ristorazione e dell'imprenditoria più in generale. Proprio per la sua immagine di zona franca, e grazie anche al radicamento famiglie di detenuti eccellenti nelle carceri di Terni e Spoleto, l'Umbria si presta bene al reinvestimento di capitali illeciti. Tra gli elementi di possibile attrazione per le organizzazioni criminali la Dia indica anche, tra l'altro, i finanziamenti stanziati per la ricostruzione del terremoto del 2016 e la pioggia di soldi in arrivo per favorire la ripresa: occhio agli appalti. Una delle sette interdittive anti-mafia ha riguardato un imprenditore vicino ai Casalesi che aveva intascato indebitamente contributi Covid a fondo perduto. C'è poi l'emergenza droga, specie a Perugia definita una delle piazze di riferimento dell'Italia centrale. Il mercato se lo spartiscono i nigeriani, che smerciano fiumi di eroina, e gli albanesi, specializzati nella cocaina che spesso arriva dall'Olanda. Ai tunisini, esclusi anche dal controllo della prostituzione, resta la marijuana. A Terni si segnala, infine, il rischio usura: classico reato-spia di possibili infiltrazioni.

di Andrea Rossini