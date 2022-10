Immigrati, giovani stabili e plurali

L' Umbria non è più una terra di passaggio per gli stranieri ma sta diventando sempre di più il luogo dove decidono di vivere. Lo certifica il Dossier Statistico Immigrazione 2022, presentato oggi in tutta italia.

Nel servizio di Gabriele Salari le interviste di Alessia Giuliacci, patronato Inca Cgil, e Guy Yves Arnaud Amian, Associazione Ponte d'Incontro 3.0