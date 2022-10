I danni del fumo passivo: lo studio dei ricercatori dell'Università di Perugia

Anche una brevissima esposizione al fumo passivo fa male. Lo dimostra un recente studio condotto da due gruppi di ricerca del Dipartimento di Medicina dell'Università di Perugia, già impegnati nel progetto di Ateneo di lotta al tabagismo "Smoke-Free Unipg".

Per effettuare la ricerca gli scienziati hanno ricreato un ambiente domestico in cui per un'ora hanno soggiornato dei volontari, rigorosamente non fumatori, esposti al fumo di alcune sigarette fatte bruciare in un posacenere.



Nel servizio di Gabriele Salari l'intervista a Mario Rende Ordinario di anatomia umana.