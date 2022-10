A Sellano, laddove nascerà il ponte tibetano più alto del mondo

Partiranno presto i lavori, a Sellano, nell'Alta Valnerina, per realizzare il ponte tibetano più alto del mondo. Lungo oltre mezzo chilometro per 162 metri di altezza, dominerà la valle del fiume Vigi.

Il ponte, che dovrebbe essere realizzato in un anno, collegherà il cuore di Sellano a Montesanto, un antico borgo alllungato su un colle, ricco di tesori artistici.

L'idea è di farne un volano per il turismo plein air, collegando sentieri e tracciati per trekking, e-bike ed equiturismo. Nell'anello ci saranno il lago di Vigi e le cascate delle Rote. 1,4 milioni di euro la spesa.L'opera sarà a doppio senso di percorrenza, a campata unica e sarà dotata di due stazioni, entrambe utilizzabili sia per la partenza che per l'arrivo. Ci vorranno 50 minuti per percorrerlo e sarà una attrazione anche di notte perchè illuminato a led.