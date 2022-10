Via alla demolizione del cavalcavia

In corso i lavori per la demolizione del cavalcavia lungo la Gabelletta-Maratta a Terni. L'intervento vero e proprio prenderà il via sabato sera, ma intanto le operazioni sono cominciate prima, ed è stato predisposto un piano della prefettura per la gestione del traffico.

Nel servizio l'intervista a Maurizio Viola, direttore tecnico del cantiere.