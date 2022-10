Aspettando Halloween: i mille volti della zucca

La notte di Halloween, festa sempre più popolare anche in Umbria. Simbolo della vigilia di Ognissanti, la zucca: bella tonda, intagliata, con i lumini all'interno, per spaventare, si dice, gli spiriti maligni. Siamo andati al Mercato Campagna Amica di Perugia a vedere come incidere le zucche e quali scegliere per l'occasione.

Il servizio di Monica Tasciotti