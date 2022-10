Risalgono i contagi, gli esperti raccomandano il vaccino

Dai dati sui contagi rilevati in Umbria, per il quinto giorno consecutivo i nuovi positivi da Covid-19 sono intorno al migliaio di casi, con 963 unità per un totale di 7.870 attualmente positivi, il 21,5 percento in più rispetto alla scorsa settimana. Mentre i contagi riprendono a salire, prosegue la campagna vaccinale per la quarta dose. Siamo stati in un centro vaccinale a Passignano sul Trasimeno, dove si vaccinano non solo ultrasessantenni, ma anche giovani.

Il servizio di Monica Tasciotti, con l'intervista a Emilio Abbritti, direttore del distretto sanitario del Trasimeno