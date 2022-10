A sei anni dal sisma che ha distrutto Norcia e buona parte del Cantro Italia, Giovanni Legnini, Commissario alla ricostruzione, in occasione dell'anniversario ha ricordato come i cantieri autorizzati e finanziati abbiano superato quota 15mila, oltre la metà dei quali già realizzati. Ci sono poi altri 20mila progetti presentati, 28mila ancora da presentare. Sul territorio, "incontri i sorrisi della gente, ma anche la delusione per l'attesa che dura da molto tempo". "Faticano, per esempio i centri storici, dove, però, si è iniziato a lavorare due anni fa. Siamo arrivati tardi, ma siamo arrivati. E' importante che il lavoro di squadra creato non si interrompa".

Nel servizio le parole del commissario, che ha fatto il punto sulla ricostruzione con Emanuela Bonchino