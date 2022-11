Un centro per il turismo letterario

Scoprire i luoghi attraverso la letteratura. E' nato all'università per stranieri di Perugia il primo centro di ricerca in Europa dedicato al turismo letterario. Il primo progetto di questo tipo in Umbria, sulle orme di Dante, partirà in primavera.

Nel servizio di Monica Tasciotti le interviste a Giovanni Capecchi, Direttore del Centro per il Turismo Letterario, e Valerio De Cesaris, Rettore dell'Università per Stranieri di Perugia