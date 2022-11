Censimento degli edifici per prevenire i terremoti

L'Aipac, l'associazione degli ingegneri per la protezione dell'ambiente, la Protezione civile e il Comune di Corciano hanno organizzato una esercitazione preventiva per gli interventi in caso di terremoto. Una raccolta dati che può facilitare l'intervento in caso di calamità

Il servizio di Massimo Angeletti, con il montaggio di Federico Fortunelli