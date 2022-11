Sono 12 in tutto i dipendenti della Teseo Srl ad aver ricevuto la lettera di licenziamento. Dal primo febbraio a casa. Motivo: il mancato rinnovo da parte di Ast dell'appalto per l'information technology.

Le segreterie di Fim-Cisl e Fiom-Cgil, annunciamo lo stato di agitazione per tutti i lavoratori.

Il servizio di Luciana Barbetti