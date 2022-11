Neonato morto a terni, pena dimezzata per la madre

Pena più che dimezzata per Giorgia Guglielmi, la donna che nell'agosto del 2018 aveva abbandonato il figlio neonato nel parcheggio di un supermercato a Borgo Rivo, a Terni. Il bambino era stato chiuso in un sacchetto di plastica, ed era morto. I giudici della corte d'appello di Firenze nel processo bis hanno ridotto la condanna da 14 a 6 anni, derubricando a infanticidio il reato commesso dalla 31enne dopo che nell'ottobre scorso la corte do Cassazione aveva annullato la sentenza d'appello emessa dalla corte di Perugia. La decisione dei magistrati fiorentini ruota intorno al riconoscimento del requisito dello stato di abbandono in capo alla donna che, non avendo mezzi, non avrebbe avuto modo di curarsi del figlioletto. Non avrebbe perciò volontariamente lasciato morire il bambino, ma lo avrebbe lasciato confidando che venisse trovato. Giorgia Guglielmi ha già scontato quattro anni. Ora è libera, ma dovrà scontare i due anni di pena residua.

di Luciana Barbetti